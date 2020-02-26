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В Раде создали рабочую группу для отмены закона "О свободной экономической зоне "Крым"

Новости » Политика     26.02.2020 - 16:42
В Раде создали рабочую группу для отмены закона "О свободной экономической зоне "Крым"
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

В комитете подчеркнули, что Кабмин за шесть лет так и не смог разработать проект об отмене этого закона

В Верховной раде Украины создали рабочую группу для наработки законопроекта об отмене закона "О свободной экономической зоне "Крым". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата ВР.

Так, глава комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и АР Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений Дмитрий Лубинец подчеркнул, что Кабинет министров за шесть лет так и не смог разработать законопроект об отмене этого дискриминационного закона.

"Крымчане сегодня являются нерезидентами, свое имущество они не могут вывезти на подконтрольную Украине территорию, поскольку им за это начисляют оплату пошлины. Если мы думаем о людях, то обязательно должны изменить этот закон. На базе нашего комитета создана рабочая группа по максимально быстрой наработке изменений", - сообщил Лубинец.

Напомним, 26 сентября 2014 года был опубликован закон № 1636-VII "О создании свободной экономической зоны "Крым" и об особенностях осуществления экономической деятельности на временно оккупированной территории Украины.

Как писало РБК-Украина, комитет по правам человека на выездном заседании в Херсонской области принял "пакет" рекомендаций для защиты прав крымчан. Среди рекомендаций также - отмена свободной экономической зоны "Крым" и принятие закона об осуществлении экономической деятельности на временно оккупированной территории, который не распространяется на физических лиц.

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