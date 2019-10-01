У Раді створили групу для напрацювання законів щодо закупівель для оборонки

Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

Рішення про створення групи прийняв комітет з питань нацбезпеки

У Верховній раді створили робочу групу для напрацювання законопроектів щодо закупівель для потреб оборони. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційне управління Апарату ВР.

Так, 1 жовтня відбулося засідання комітету Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

"Члени комітету ознайомилися з концептуальними засадами законодавчих ініціатив щодо закупівель для потреб оборони… За результатами обговорення було прийнято рішення про створення робочої групи для напрацювання вищезгаданих законодавчих ініціатив, яка буде працювати в рамках створеного у складі комітету підкомітету з питань оборонної промисловості та технічної модернізації", - сказано у повідомленні.

Також вказано, що очолить робочу групу голова цього підкомітету народний депутат Ігор Копитін.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський ветував законопроект №1793 (зареєстрований як №0975 в новому скликанні парламенту), який передбачає посилення кримінальної відповідальності за порушення під час закупівлі оборонної продукції.

Глава держави зауважив, що з дня прийняття закону Радою 8 скликання 26 січня 2016 року пройшло три з половиною роки, протягом яких законодавство України про технічні регламенти та оцінки відповідності зазнало істотних змін. Були введені принципово нові підходи у сфері технічного регулювання.

Як писало РБК-Україна, у проекті державного бюджету України на 2020 рік Кабінет міністрів України пропонує ВР передбачити витрати на національну безпеку і оборону в обсязі 245 791,8 млн грн. Зазначена сума становить 5,4% ВВП.