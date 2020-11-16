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В Раде создали группу для наработки законов о поддержке бизнеса на время карантина

Украина, Понедельник 16 ноября 2020 11:05
В Раде создали группу для наработки законов о поддержке бизнеса на время карантина
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

В Верховной раде создали группу для разработки законов о поддержке бизнеса на время карантина. Первое заседание группы состоялось в комитете по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Парламентарии обсудили меры, которые будут способствовать поддержке бизнеса: моратории на проверки, налоговые каникулы, простые и доступные механизмы кредитования малого и среднего бизнеса, предоставление государственных гарантий по кредитам микро-, малому и среднему бизнесу.

Также речь шла о введении компенсационного сертификата, возможности единоразовых выплат малому и микробизнесу на покрытие расходов на заработную плату и арендную плату, компенсации для работников, которые вынуждены не работать на выходных и тому подобное.

"При обсуждении подчеркивалась необходимость разработать два документа, а именно, законопроект для поддержки различных отраслей экономики на время карантина выходного дня и соответствующие рекомендации Кабинету министров для необходимых изменений", - говорится в сообщении.

Напомним, в Нацполиции сообщали, что в Украине за субботу зафиксировали 999 нарушений карантина. Больше всего - во Львовской и Днепропетровской областях.

Как писало РБК-Украина, в Украине прошел так называемый карантин выходного дня. С 00:00 субботы до 00:00 понедельника было запрещено принимать посетителей заведениям общественного питания, салонам красоты и спортзалах. В нескольких городах прошли протесты, правоохранители блокировали рынки в городах, не ввели карантин.

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