В Раде создали еще одну ВСК: чем она займется

Комиссия должна реагировать на обращения и жалобы бизнеса
Верховная рада создала Временную специальную комиссию по вопросам защиты прав инвесторов. За создание проголосовали 319 народных депутатов.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Так, новая ВСК должна реагировать на обращения и жалобы бизнеса. Комиссия должна решать их проблемы на институциональном уровне, а также инициировать изменения в законы и подзаконные акты.
В состав Временной специальной комиссии по вопросам защиты прав инвесторов вошли двое председателей комитетов и шесть заместителей. Комиссия будет действовать в течение одного года
Задачи ВСК:
Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль не исключает возобновление работы Комиссии по защите бизнеса при правительстве.
Как писало РБК-Украина, Кабмин представил программу стимулирования экономики для преодоления последствий эпидемии COVID-19, которая, в частности, направлена на поддержку бизнеса.
Автор: Юлия Струк