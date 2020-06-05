У Раді створили ще одну ТСК: чим вона займеться

Комісія має реагувати на звернення і скарги бізнесу
Верховна рада створила Тимчасову спеціальну комісію з питань захисту прав інвесторів. За створення проголосували 319 народних депутатів.
Про це повідомляє РБК-Україна.
Так, нова ТСК має реагувати на звернення і скарги бізнесу. Комісія має розв'язувати їхні проблеми на інституційному рівні, а також ініціювати зміни до законів і підзаконних актів.
До складу Тимчасової спеціальної комісії з питань захисту прав інвесторів увійшло двоє голів комітетів і шість заступників. Комісія буде діяти протягом одного року
Завдання ТСК:
Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль не виключає відновлення роботи Комісії із захисту бізнесу при уряді.
Як писало РБК-Україна, Кабмін представив програму стимулювання економіки для подолання наслідків епідемії COVID-19, яка, зокрема, спрямована на підтримку бізнесу.
Автор: Юлия Струк