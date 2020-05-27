Шмыгаль не исключает возобновление работы Комиссии по защите бизнеса при Кабмине

Фото: Денис Шмыгаль (Виталий Носач/РБК-Украина)

Глава Кабмина провел переговоры с представителями бизнес-кругов Германии

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль не исключает возобновление работы Комиссии по защите бизнеса при правительстве. Глава Кабмина провел встречу с представителями бизнес-кругов Германии при участии посла ФРГ в Украине Анки Фельдгузен.

Об этом сообщает правительственный портал.

Во время встречи премьер поблагодарил всех инвесторов, представляющих немецкий бизнес и вкладывающих деньги в Украину.

"Мы готовы к сотрудничеству, абсолютно открыты. Мы реформируем нашу экономику, нашу сферу регулирования бизнеса, надеемся что условия с каждым годом будут становиться все лучше и лучше, и немецкий бизнес будет это чувствовать", - подчеркнул он.

Указано, что немецкий бизнес обратил внимание на такой инструмент защиты инвесторов как Комиссия по защите бизнеса при правительстве.

"Если вы считаете, что нужно возобновить работу комиссии, давайте ее восстановим. Но не хочется верить, что у нас бизнес надо защищать. Я сторонник того, чтобы системно решать проблемы", - отметил Шмыгаль.

Напомним, КМУ представил программу стимулирования экономики для преодоления последствий эпидемии коронавируса COVID-19, которая, в частности, направлена ​​на поддержку бизнеса.

Как писало РБК-Украина, в Украине действуют налоговые льготы из-за карантина: пособие по частичной безработице позволили получать и предпринимателям.

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Автор: Юлия Струк