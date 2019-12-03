В Раде создали депутатское объединение по борьбе с российской энергоэкспансией

В Верховной раде создали межфракционное депутатское объединение "Энергетическая независимость и безопасность Украины" для защиты энергонезависимости страны. Об этом сообщили народные депутаты, вошедшие в состав объединения, на брифинге в Верховной раде, передает РБК-Украина.

Депутат Михаил Бондарь заявил, что целью объединения является противодействие энергетическом шантажа со стороны России и действиям отдельных народных депутатов, которые работают против интересов Украины.

"Создаем межфракционное депутатское объединение "Энергетическая независимость и безопасность Украины". Мы все будем делать для того, чтобы исключать такой шантаж со стороны Российской Федерации. Также скажу, со стороны комитета Андрея Геруса, который все делает для того, чтобы уничтожить нашу энергетическую безопасности", – сказал Бондарь.

Депутат Алексей Кучеренко отметил, что члены объединения намерены выяснить причины провала плана по интеграции отечественной энергосистемы с европейской, ведь это является стратегическим планом Украины.

"Мы будем настаивать, я лично, в том, чтобы разобраться, почему провален план и решение Совета национальной безопасности относительно энергетической интеграции нашей энергосистемы в европейскую энергосистему. Ведь именно это должно быть стратегией развития нашего рынка электроэнергии. Именно это раз и навсегда должно нас сделать конкурентной средой", – сказал Кучеренко.

В свою очередь депутат Виктория Гриб подчеркнула необходимость защитить отечественную энергетическую систему от угроз со стороны России, которая поставляя свою дешевую электроэнергию, пытается захватить наш рынок.

"Энергетическая независимость на сегодняшний день – это практически независимость нашего государства. И если мы сегодня будем позволять вмешательство в рынок электроэнергии, если мы будем закупать российскую энергию, а мы понимаем, что белорусская энергия – это также российская энергия, потому что речь идет о соединении России с Беларусью, то мы с вами просто положим и поставим на колени сейчас отечественную электроэнергетику", – сказала Гриб.

Как сообщалось, 18 сентября из-за "поправки Геруса" начался коммерческий импорт электроэнергии из России. В ноябре российский импорт занял 15% отечественного рынка электроэнергии. Из-за этого останавливаются украинские АЭС, ТЭС и ГЭС.

Ранее Федерация работодателей топливно-энергетического комплекса Украины обратилась к президенту, премьеру, секретаря СНБО и главы НКРЭКУ с призывом остановить импорт электроэнергии из РФ, подчеркнув, что сохранение нынешних объемов импорта грозит остановкой 75% украинских угледобывающих предприятий и большинства атомных блоков.