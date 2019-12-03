У Раді створили депутатське об'єднання по боротьбі з російською енергоекспансією

У Верховній раді створили міжфракційне депутатське об'єднання "Енергетична незалежність і безпека України" для захисту енергонезалежності країни. Про це повідомили народні депутати, які увійшли до складу об'єднання, на брифінгу у Верховній раді, передає РБК-Україна.

Депутат Михайло Бондар заявив, що метою об'єднання є протидія енергетичному шантажу з боку Росії і дій окремих народних депутатів, які працюють проти інтересів України.

"Створюємо міжфракційне депутатське об'єднання "Енергетична незалежність і безпека України". Ми все будемо робити для того, щоб виключати такий шантаж з боку Російської Федерації. Також скажу, з боку комітету Андрія Геруса, який все робить для того, щоб знищити нашу енергетичну безпеку", – сказав Бондар.

Депутат Олексій Кучеренко зазначив, що члени об'єднання мають намір з'ясувати причини провалу плану по інтеграції вітчизняної енергосистеми з європейською, адже це є стратегічним планом України.

"Ми будемо наполягати, я особисто, в тому, щоб розібратися, чому провалено план і рішення Ради національної безпеки щодо енергетичної інтеграції нашої енергосистеми в європейську енергосистему. Адже саме це має бути стратегією розвитку нашого ринку електроенергії. Саме це раз і назавжди має нас зробити конкурентним середовищем", – сказав Кучеренко.

У свою чергу депутат Вікторія Гриб підкреслила необхідність захистити вітчизняну енергетичну систему від загроз з боку Росії, яка поставляючи свою дешеву електроенергію, намагається захопити наш ринок.

"Енергетична незалежність на сьогоднішній день – це практично незалежність нашої держави. І якщо ми сьогодні будемо дозволяти втручання в ринок електроенергії, якщо ми будемо закуповувати російську енергію, а ми розуміємо, що білоруська енергія – це також російська енергія, тому що мова йде про з'єднання Росії з Білоруссю, то ми з вами просто покладемо і поставимо на коліна зараз вітчизняну електроенергетику", – сказала Гриб.

Як повідомлялося, 18 вересня через "поправку Геруса" почався комерційний імпорт електроенергії з Росії. У листопаді російський імпорт зайняв 15% вітчизняного ринку електроенергії. Через це зупиняються українські АЕС, ТЕС і ГЕС.

Раніше Федерація роботодавців паливно-енергетичного комплексу України звернулася до президента, прем'єра, секретаря РНБО і глави НКРЕКП із закликом зупинити імпорт електроенергії з РФ, підкресливши, що збереження нинішніх обсягів імпорту загрожує зупинкою 75% українських вугледобувних підприємств і більшості атомних блоків.