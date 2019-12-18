В Раде создадут ВСК для расследования стычек под зданием парламента 17 декабря

Фото: Давид Арахамия (РБК-Украина)

Это решение поддержали главы всех фракций

В Верховной раде создадут временную следственную комиссию (ВСК) по расследованию событий под зданием парламента 17 декабря. Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, это поддержали главы всех фракций на заседании комитета.

"ВСК должна расследовать все обстоятельства, которые связанны с вчерашними событиями. Ведь много пострадавших...", - заявил Арахамия.

По словам нардепа, постановление о создании Временной следственной комиссии будет зарегистрирована сегодня.

"Чтобы все фракции подали своих членов. И я не знаю, успеем ли мы в пятницу проголосовать. Если нет, то на следующей пленарной неделе", - добавил Арахамия.

Напомним, 17 декабря акции протеста под Верховной радой переросли в столкновения, в результате которых пострадали журналисты, правоохранители и демонстранты.

По словам начальника полиции Киева Андрей Крищенко, в столкновениях под Верховной радой принимали участие до 500 человек. Правоохранители задержали 26 человек, однако впоследствии их отпустили.

Отметим, число пострадавших полицейских в результате столкновений под зданием парламента достигло 17 человек.