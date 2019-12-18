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У Раді створять ТСК для розслідування сутичок під будівлею парламенту 17 грудня

Новини » Політика     18.12.2019 - 10:14
У Раді створять ТСК для розслідування сутичок під будівлею парламенту 17 грудня
Фото: Давид Арахамія (РБК-Україна)

Це рішення підтримали лідери всіх фракцій

У Верховній раді створять тимчасову слідчу комісію (ТСК) з розслідування подій під будівлею парламенту 17 грудня. Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, це підтримали голови всіх фракцій на засіданні комітету.

"ТСК повинна розслідувати всі обставини, які пов'язані з вчорашніми подіями. Адже багато постраждалих...", - заявив Арахамія.

За словами нардепа, постанова про створення Тимчасової слідчої комісії буде зареєстрована сьогодні.

"Щоб усі фракції подали своїх членів. І я не знаю, чи встигнемо ми в п'ятницю проголосувати. Якщо ні, то на наступному пленарному тижні", - додав Арахамія.

Нагадаємо, 17 грудня акції протесту під Верховною радою переросли в зіткнення, в результаті яких постраждали журналісти, правоохоронці та демонстранти.

За словами начальника поліції Києва Андрій Крищенко, у сутичках під Верховною радою брали участь до 500 осіб. Правоохоронці затримали 26 осіб, однак згодом їх відпустили.

Зазначимо, число постраждалих поліцейських в результаті зіткнень під будівлею парламенту досягло 17 осіб.

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