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В Раде создадут штаб по оборонным вопросам

Автор: Артур Родивилов

В Верховной раде будет создан оборонный штаб. Депутаты будут нарабатывать законодательные инициативы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление первого заместителя главы Верховной рады Александра Корниенко.

О создании штаба главы депутатских фракций договорились на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Завтра парламент будет голосовать за изменения в оборонный бюджет, изменения в правила закупок. Это поможет ускорить необходимые процессы и дать возможность силовым структурам оперативно получать все необходимое", - говорится в сообщении.

Также в ближайшее время парламент наработает законопроекты для поддержки экономики, отметил он.

Напомним, Верховная рада завтра, 23 февраля, проголосует за введение санкций против депутатов Государственной думы РФ, поддержавших признание так называемых Донецкой и Луганской "народных республик".

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