В Раде создадут штаб по оборонным вопросам

В Верховной раде будет создан оборонный штаб. Депутаты будут нарабатывать законодательные инициативы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление первого заместителя главы Верховной рады Александра Корниенко.

О создании штаба главы депутатских фракций договорились на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Завтра парламент будет голосовать за изменения в оборонный бюджет, изменения в правила закупок. Это поможет ускорить необходимые процессы и дать возможность силовым структурам оперативно получать все необходимое", - говорится в сообщении.

Также в ближайшее время парламент наработает законопроекты для поддержки экономики, отметил он.