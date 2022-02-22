У Раді створять штаб з оборонних питань

У Верховній раді буде створено оборонний штаб. Депутати напрацьовуватимуть законодавчі ініціативи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву першого заступника голови Верховної ради Олександра Корнієнка.

Про створення штабу голови депутатських фракцій домовилися на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

"Завтра парламент голосуватиме за зміни до оборонного бюджету, зміни до правил закупівель. Це допоможе прискорити необхідні процеси і дати можливість силовим структурам оперативно отримувати все необхідне", - йдеться в повідомленні.

Також найближчим часом парламент напрацює законопроєкти для підтримки економіки, зазначив він.