ru ua
Вт, 22 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Верховная рада завтра проголосует за санкции против Госдумы

Новина українською →
Киев, Вторник 22 февраля 2022 21:29
Верховная рада завтра проголосует за санкции против Госдумы Фото: Рада завтра проголосует санкции против Госдумы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Верховная рада завтра, 23 февраля, проголосует за введение санкций против депутатов Государственной думы РФ, поддержавших признание так называемых Донецкой и Луганской "народных республик".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии.

"Завтра утром мы будем голосовать за наложение санкций на российскую Думу. Относительно всех депутатов, принимавших это решение о признании этих территорий", - сказал Арахамия.

Напомним, 21 февраля, президент РФ Владимир Путин официально признал "ЛДНР". Сегодня Госдума и Совфед ратифицировали это решение.

Отметим, сегодня Евросоюз одобрил первый пакет санкций против России за признание "ЛДНР". В список также внесли 351 члена Госдумы.

Как сообщало РБК-Украина, Британия ввела санкции против пяти российских банков и друзей Путина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Санкции против России Верховная рада
NEWS
Россия вводит войска в ОРДЛО. Что происходит на Донбассе сейчас: онлайн
Россия вводит войска в ОРДЛО. Что происходит на Донбассе сейчас: онлайн
DAILY
Путин признал "ЛДНР". Что это значит и чего Украине ждать дальше
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Путин признал "ЛДНР". Что это значит и чего Украине ждать дальше