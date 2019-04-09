В Раде создадут рабочую группу по разработке закона об импичменте президента

Закон об импичменте президента будет разрабатываться в рабочей группе, которая будет создана в Верховной раде Украины. Об этом сообщил заместитель главы БПП, народный депутат Сергей Березенко, отвечая на вопрос о заявлении президента о необходимости обсуждения закона об импичменте, передает корреспондент РБК-Украина.

"Эти заявления президента назрели после встречи с гражданским обществом. И президент делает шаги. Он будет вносить закон, поэтому совершенно логично, что это заявление было. Разрабатываем закон. Наши представители (фракция" БПП ", - ред.) будут в той рабочей группе для разработки законопроекта", - сообщил Березенко.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко заявил, что в Верховной раде должны провести обсуждение необходимости законопроектов по импичменту президента и закона о временных следственных комиссиях.

Как писало РБК-Украина, в феврале первый заместитель руководителя аппарата, управляющий делами ВР Петр Боднар подписал заявление аппарата Рады об аннулировании бланков для сбора подписей народных депутатов в поддержку импичмента президента Петра Порошенко и создания ВСК по расследованию хищения средств в оборонной сфере.