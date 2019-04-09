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У Раді створять робочу групу з розробки закону про імпічмент президента

Новини » Політика    09.04.2019 - 12:39
У Раді створять робочу групу з розробки закону про імпічмент президента
Фото: Сергій Березенко (Віталій Носач / РБК-Україна)

При цьому Березенко не уточнив, коли саме буде створена робоча група

Закон про імпічмент президента буде розроблятись у робочій групі, яка буде створена у Верховній раді України. Про це повідомив заступник глави БПП, народний депутат Сергій Березенко, відповідаючи на питання щодо заяви президента про необхідність обговорення закону про імпічмент, передає кореспондент РБК-Україна.

"Ці заяви президента назріли після зустрічі з громадянським суспільством. І президент робить кроки. Він буде вносити закон, тому абсолютно логічно, що ця заява була. Розробляємо закон. Наші представники (фракція "БПП", - ред.) будуть у тій робочій групі для розробки законопроекту", - повідомив Березенко.

Нагадаємо, раніше президент Петро Порошенко заявив, що у Верховній раді повинні провести обговорення необхідності законопроектів щодо імпічменту президента і закону про тимчасові слідчі комісії.

Як писало РБК-Україна, в лютому перший заступник керівника апарату, керуючий справами ВР Петро Боднар підписав заяву апарату Ради про анулювання бланків для збору підписів народних депутатів на підтримку імпічменту президента Петра Порошенка і створення ТСК з розслідування розкрадання коштів в оборонній сфері.

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