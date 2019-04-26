В Раде создадут рабочую группу по повышению стипендий студентам

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Минфин поддержит это предложение в случае наличия средств

На базе комитета Верховной рады по вопросам образования могут создать рабочую группу для обсуждения вопроса повышения стипендий для студентов. Об этом заявил глава комитета ВР по вопросам образования Александр Спиваковский во время часа вопросов к правительству, передает корреспондент РБК-Украина.

В свою очередь министр экономики Оксана Маркарова и министр образования Лилия Гриневич заявили, что готовы к созданию рабочей группы.

"Это вопрос, который касается назначения и выплаты академических стипендий. Первая проблема. У нас есть студенты, которые имеют 4, 5 балла и получают стипендии. Есть студенты-троечники и получают стипендии. Это касается экономии средств стипендиального фонда, которые остаются нераспределенными и возвращаются в бюджет, в то время как эти 10% могли бы использоваться на дополнительное поощрение учащихся, имеющих успехи. Предлагаю сделать рабочую группу на базе нашего комитета и внесем изменения для того, чтобы наши студенты могли получать справедливую стипендию", - заявил Спиваковский.

Маркарова отметила, что Минфин безусловно поддержит это предложение в случае наличия средств.

"Мы безусловно поддерживаем в случае наличия средств повышение академических стипендий, если есть такая возможность без увеличения в бюджете... Мы готовы к созданию рабочей группы для того, чтобы правильно урегулировать это", - заявила глава министерства.

Гриневич также отметила, что Минобразования поддержит идею увеличения стипендий для поощрения студентов.

Напомним, в конце декабря прошлого года Рада поддержала проект постановления №9171 "О внесении изменений в постановление Верховной рады "Об установлении именных стипендий Верховной рады студентам высших учебных заведений" об увеличении размера именных стипендий.

В частности, проектом устанавливаются именные стипендии парламента на уровне 2130 - 2720 гривен в месяц.

Как писало РБК-Украина ранее, в ноябре 2018-го президент Петр Порошенко подписал указ о стипендиях детям погибших журналистов.