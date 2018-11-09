Порошенко подписал указ о стипендиях детям погибших журналистов

Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

По словам президента, продолжается выплата стипендии сыну журналиста Вячеслава Веремия

Президент Петр Порошенко 9 ноября подписал указ о стипендиях детям журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter главы государства.

Он отметил, что, в частности, продолжается выплата стипендии сыну журналиста Вячеслава Веремия, который погиб во время Революции Достоинства.

"Подписал указ о стипендиях детям журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей. Продолжается выплата стипендии сыну журналиста Вячеслава Веремия, погибшего во время Революции Достоинства и дочери корреспондента Дмитрия Лабуткина, погибшего в районе Дебальцево", - сообщил глава государства.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко подписал закон об усилении социальной защиты детей журналистов, погибших при исполнении служебных обязанностей.

Как писало РБК-Украина ранее, в начале октября Верховная рада поддержала во втором чтении законопроект №7537 "О внесении изменения в статью 1 закона "Об оздоровлении и отдыхе детей" о признании детей журналистов, погибших или которым установлена ​​инвалидность 1 группы в связи с выполнением профессиональных обязанностей, детьми, требующими особого социального внимания и поддержки". Законопроект со второй попытки поддержал 241 нардеп.