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У Раді створять робочу групу щодо підвищення стипендій студентам

Новини » Політика    26.04.2019 - 13:41
У Раді створять робочу групу щодо підвищення стипендій студентам
Ілюстративне фото (УНІАН)

Мінфін підтримає цю пропозицію у випадку наявності коштів

На базі комітету Верховної ради з питань освіти можуть створити робочу групу для обговорення питання підвищення стипендій для студентів. Про це заявив голова комітету ВР з питань освіти Олександр Співаковський під час години запитань до уряду, передає кореспондент РБК-Україна.

У свою чергу міністр економіки Оксана Маркарова та міністр освіти Лілія Гриневич заявили, що готові до створення робочої групи.

"Це питання, яке стосується призначення та виплати академічних стипендій. Перша проблема. У нас є студенти, які мають 4, 5 бала і отримують стипендії. Є студенти-трієчники і отримують стипендії. Це стосується економії коштів стипендіального фонду, які залишають нерозподіленими і повертаються до бюджету, у той час коли ці 10% могли б використовуватись на додаткове заохочення учнів, які мають успіхи. Пропоную зробити робочу групу на базі нашого комітету і внесемо зміни для того, щоб наші студенти могли отримувати справедливу стипендію", - заявив Співаковський.

Маркарова наголосила, що Мінфін безумовно підтримає цю пропозицію у випадку наявності коштів.

"Ми безумовно підтримуємо у випадку наявності коштів підвищення академічних стипендій, якщо є така можливість без збільшення у бюджеті... Ми готові до створення робочої групи для того, щоб правильно врегулювати це", - заявила глава міністерства.

Гриневич також наголосила, що Міносвіти підтримає ідею збільшення стипендій для заохочення студентів.

Нагадаємо, в кінці грудня минулого року Рада підтримала проект постанови №9171 "Про внесення змін до постанови Верховної ради "Про встановлення іменних стипендій Верховної ради студентам вищих навчальних закладів" щодо збільшення розміру іменних стипендій.

Зокрема, проектом встановлюються іменні стипендії парламенту на рівні 2130 - 2720 гривень на місяць.

Як писало РБК-Україна раніше, в листопаді 2018 року президент Петро Порошенко підписав указ про стипендії дітям загиблих журналістів.

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