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В Раде создадут рабочую группу по наработке реформы регламента

Новости » Политика    16.09.2019 - 15:47
В Раде создадут рабочую группу по наработке реформы регламента
Фото: Елена Кондратюк (ba.org.ua)

В рабочую группу должны войти руководители фракций и комитетов парламента

Руководителям фракций и комитетов парламента предлагается создать рабочую группу по обсуждению инициатив по изменениям в регламенте и работе парламента. Об этом заявила заместитель председателя Верховной рады Елена Кондратюк, передает корреспондент РБК-Украина.

По ее словам, в рабочую группу должны войти руководители фракций и комитетов парламента.

"По поводу предостережений по поводу регламентных изменений, которые предлагаются на этой неделе уже ко второму чтению. Я надеюсь, что будет создана рабочая группа. Мы сможем выработать реальные те изменения, чтобы они дальше не смущали многих людей. Я думаю, что мы должны прийти к какому-то пониманию. Поэтому я призвала на этой неделе к активной работе в этом вопросе", - заявила Кондратюк.

Кроме того, эту инициативу поддержал и спикер Верховной рады.

"То, о чем говорила Елена Кондратюк - это реформа регламента Верховной рады Украины. Я надеюсь, что все политические силы присоединятся к этому процессу", - добавил Разумков.

Напомним, 13 сентября Верховная рада Украины поддержала за основу в первом чтении законопроект №1042-1 об изменениях в регламент ВР, которым предлагается ввести планирование законопроектных работ.

Как писало РБК-Украина, Рада также хочет изменить регламент в части внесения поправок ко второму чтению законов.

Кроме того, нардепы планируют ограничить количество депутатских запросов.

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