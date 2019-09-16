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У Раді створять робочу групу з напрацювання реформи регламенту

Новини » Політика    16.09.2019 - 15:47
У Раді створять робочу групу з напрацювання реформи регламенту
Фото: Олена Кондратюк (ba.org.ua)

До робочої групи мають увійти керівники фракцій та комітетів парламенту

Керівникам фракцій та комітетів парламенту пропонується утворити робочу групу з обговорення ініціатив щодо змін у регламенті та роботі парламенту. Про це заявила заступник голови Верховної ради Олена Кондратюк, передає кореспондент РБК-Україна.

За її словами, до робочої групи мають увійти керівники фракцій та комітетів парламенту.

"З приводу застережень щодо регламентних змін, які пропонуються на цьому тижні вже до другого читання. Я сподіваюсь, що буде створена робоча група. Ми зможемо напрацювати реальні ті зміни, щоб вони дальше не бентежили багатьох людей. Я думаю, що ми маємо дійти якогось порозуміння. Тому я закликала на цьому тижні до активної роботи в цьому питанні", - заявила Кондратюк.

Окрім того, цю ініціативу підтримав і спікер Верховної ради.

"Те, про що говорила Олена Кондратюк - це реформа регламенту Верховної ради України. Я сподіваюсь, що всі політичні сили долучаться до цього процесу", - додав Разумков.

Нагадаємо, 13 вересня Верховна рада України підтримала за основу в першому читанні законопроект №1042-1 про зміни до регламенту ВР, яким пропонується запровадити планування законопроектних робіт.

Як писало РБК-Україна, Рада також хоче змінити регламент в частині внесення поправок до другого читання законів.

Крім того, нардепи планують обмежити кількість депутатських запитів.

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