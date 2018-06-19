Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

В Раде создадут комитет для надзора за деятельностью правоохранителей

НовостиПолитика    19.06.2018 - 00:44
Фото: Иван Винник (УНИАН)
Фото: Иван Винник (УНИАН)

В новом комитете будут пропорционально представлены все фракции парламента

В Верховной раде планируют создать комитет мониторинга за деятельностью правоохранительных органов. Об этом сообщил секретарь комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник в эфире "Свобода слова" на ICTV.

"В Верховной раде будет создан отдельный мониторинговый комитет, который будет наблюдать за соблюдением прав и свобод человека при осуществлении своей деятельности уполномоченными органами правоохранительной, разведывательной и контрразведывательной деятельности", - рассказал Винник.

Он добавил, что этот комитет будет состоять "из пропорционального представительства всех фракций в парламенте".

Напомним, в течение последних трех лет сотрудники Службы безопасности Украины совместно с другими правоохранителями задержали 25 судей во время получения взятки. В СБУ утверждают, что выявили гораздо больше фактов получения взяток судьями, чем другие правоохранительные органы.

 

Раде предлагают ввести новую модель налогообложения легковых автомобилей Рада может принять избирательный кодекс до середины октября, - Парубий
Теги публикации: Верховная Рада, мониторинг, правоохранители  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
"Все время на войне": Одесса попрощалась с Народным героем Украины Владимиром Галаганом (фото)
"Нужно встретить достойно": в сети разгорелся скандал из-за бойца АТО с триколором (фото)
"Жалуется на холод": российскому режиссеру удалось прорваться к Сенцову
"Не имеют права": лидер Kozak System призвал лишать гражданства жителей Донбасса (видео)
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь