В Раде создадут комитет для надзора за деятельностью правоохранителей

В новом комитете будут пропорционально представлены все фракции парламента

В Верховной раде планируют создать комитет мониторинга за деятельностью правоохранительных органов. Об этом сообщил секретарь комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник в эфире "Свобода слова" на ICTV.

"В Верховной раде будет создан отдельный мониторинговый комитет, который будет наблюдать за соблюдением прав и свобод человека при осуществлении своей деятельности уполномоченными органами правоохранительной, разведывательной и контрразведывательной деятельности", - рассказал Винник.

Он добавил, что этот комитет будет состоять "из пропорционального представительства всех фракций в парламенте".

Напомним, в течение последних трех лет сотрудники Службы безопасности Украины совместно с другими правоохранителями задержали 25 судей во время получения взятки. В СБУ утверждают, что выявили гораздо больше фактов получения взяток судьями, чем другие правоохранительные органы.