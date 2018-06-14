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Интервью

За три года СБУ задержала на взятке 25 судей

НовостиПроисшествия    14.06.2018 - 15:53
Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)
Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

В частности, 20 судей задержаны по материалам СБУ

На протяжении последних трех лет сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) совместно с другими правоохранителями задержали 25 судей во время получения взятки. Об этом сообщил первый заместитель председателя СБУ Павел Демчина, передает корреспондент РБК-Украина.

"По нашим материалам, на протяжении трех лет СБУ совместно с органами прокуратуры в начале, а потом и с НАБУ, задержали 25 судей. Это (статистика - ред.) исключительно по судьям различных уровней", - рассказал Демчин.

По его словам, СБУ выявила гораздо больше фактов получения взяток судьями, чем другие правоохранительные органы.

"За три года 20 судов задержаны по материалам СБУ. Эти дела расследуются, по 4  уже есть приговоры. По статистике НАБУ ими (в сотрудничестве с другими правоохранительными органами, - ред.) задержано 36 судей. Но из них 20 (фактов получения взятки - ред.) - выявлены СБУ, 14 судей - выявлены по материалам защиты экономики МВД, и только 2 человека выявлены по материалам расследования НАБУ", - добавил он.

Напомним, ранее сегодня сообщалось, что за три года СБУ задержала на взятке более двух тыс. госслужащих.

В Черкасской области прокурора и адвоката разоблачили во время получения взятки Верховный суд начнет работать в полном составе лишь в 2019 году, - председатель ВСУ
Теги публикации: Служба безопасности Украины, взятка, Суд  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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