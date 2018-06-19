У Раді створять комітет для нагляду за діяльністю правоохоронців

У новому комітеті будуть пропорційно представлені всі фракції парламенту

У Верховній раді планують створити комітет моніторингу за діяльністю правоохоронних органів. Про це повідомив секретар комітету ВР з питань національної безпеки і оборони Іван Вінник у ефірі "Свобода слова" на ICTV.

"У Верховній раді буде створено окремий моніторинговий комітет, який буде наглядати за дотриманням прав та свобод людини під час здійснення своєї діяльності уповноваженими органами правоохоронної, розвідувальної та контррозвідувальної діяльності", - розповів Вінник.

Він додав, що цей комітет складатиметься "з пропорційного представництва всіх фракцій у парламенті".

Нагадаємо, упродовж останніх трьох років працівники Служби безпеки України спільно з іншими правоохоронцями затримали 25 суддів під час отримання хабара. У СБУ стверджують, що виявили набагато більше фактів отримання хабарів суддями, ніж інші правоохоронні органи.