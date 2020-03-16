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В Раде создадут группу для разработки механизма дистанционной работы ВР

Новости » Коронавирус     16.03.2020 - 11:56
В Раде создадут группу для разработки механизма дистанционной работы ВР
Фото: парламент (Виталий Носач/РБК-Украина)

Рабочая группа рассмотрит, каким образом Рада сможет работать, "находясь на самоизоляции"

В Верховной раде Украины в связи с пандемией коронавируса создадут рабочую группу для наработки механизма работы парламента дистанционно. Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент РБК-Украина.

Он подчеркнул необходимость срочного создания рабочей группы.

"У нас точно уже известно, что будет не одно внеочередное заседание. Риски такие, что если один депутат заболеет, то мы не сможем собраться. Срочно создать рабочую группу, рассмотреть какой-то юридический механизм. Каким образом Рада сможет работать, находясь на самоизоляции", - заявил Арахамия.

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