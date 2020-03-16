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У Раді створять групу для розробки механізму дистанційної роботи ВР

Новини » Коронавірус     16.03.2020 - 11:56
У Раді створять групу для розробки механізму дистанційної роботи ВР
Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

Робоча група розгляне, яким чином Рада зможе працювати, "знаходячись на самоізоляції"

У Верховній раді України у зв'язку з пандемією коронавірусу створять робочу групу для напрацювання механізму роботи парламенту дистанційно. Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає кореспондент РБК-Україна.

Він підкреслив необхідність термінового створення робочої групи.

"У нас точно вже відомо, що буде не одне позачергове засідання. Ризики такі, що якщо один депутат захворіє, то ми не зможемо зібратися. Терміново створити робочу групу, розглянути якийсь юридичний механізм. Яким чином Рада зможе працювати, знаходячись на самоізоляції", - заявив Арахамія.

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