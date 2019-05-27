В Раде состоится отчет Счетной палаты

В Верховной раде Украины в среду, 29 мая, состоится отчет Счетной палаты. Об этом заявил председатель ВР Андрей Парубий во время брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, глава Рады рассказал о повестке дня парламента на этой пленарной неделе.

"Что касается этой пленарной недели. Мною были предложены на вторник два блока. Первый блок - это блок социальных вопросов комитета социальной политики. Второй блок - это блок вопросов местного самоуправления", - заявил Парубий.

По его словам, принятие законов в пленарный вторник смогут завершить реформу местного самоуправления в Украине.

"На среду я планирую отчет Счетной палаты. Согласно закону, Счетная палата должна ежегодно отчитываться перед ВР. Это время пришло", - сказал спикер Рады.

Глава парламента подчеркнул, что в четверг, 30 мая, народные депутаты рассмотрят аграрные законопроекты.

"На четверг предусмотрен блок вопросов по аграрной политике. Согласно закону, с момента подачи заявления об отставках в течение 10 дней, должен быть рассмотрен вопрос об отставке премьер-министра и Кабинета министров. В четверг, мы сможем рассмотреть этот вопрос", - добавил он.

Напомним, в конце апреля Счетная палата провела аудит НАК "Нафтогаз Украины" и передала материалы проверки в Генеральную прокуратуру. При этом глава Счетной палаты Валерий Пацкан пообещал обнародовать результаты проверки "Нафтогаза" чуть позже.

Как писало РБК-Украина ранее, в начале апреля Счетная палата обнародовала результаты аудита Государственной целевой экономической программы энергоэффективности и развития сферы производства энергоносителей из возобновляемых источников энергии и альтернативных видов топлива на 2010-2020 годы.