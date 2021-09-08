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В Раде согласовали выделение денег на перепись населения Украины в 2023

Автор: Александр Мороз

Бюджетный комитет Верховной рады согласовал выделение средств на подготовку переписи населения Украины. Ожидается, что она пройдет в 2023 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram нардепа Алексея Гончаренко.

"Перепись населения состоится в 2023 году. Бюджетный комитет Верховной рады только что согласовал выделение 82 474, 9 тысяч гривен на подготовку к переписи населения Украины в 2023 году", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что отдельный раунд переписи населения в 2023 году проведут через интернет.

А директор Института демографии и социальных исследований им. Птухи НАН Украины Элла Либанова в интервью РБК-Украина говорила, что численность населения по итогам ближайшей переписи составит 38 млн без учета оккупированного Крыма и части Донбасса.

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Верховная радаПерепись населения