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Перепись населения: каких цифр следует ожидать украинцам в будущем

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Киев, Понедельник 19 июля 2021 12:14
Перепись населения: каких цифр следует ожидать украинцам в будущем Фото: социолог Элла Либанова (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Мария Кучерявец

Численность населения в Украине по итогам ближайшей переписи составит 38 миллионов. Такое количество прогнозируется без учета жителей оккупированного Крыма и части Донбасса.

Об этом сообщила в интервью РБК-Украина директор Института демографии и социальных исследований им. Птухи НАН Украины Элла Либанова.

На вопрос, будут ли украинцы шокированы итогам переписи социолог ответила:

"Поверьте, не будем. Я оцениваю сейчас численность населения на подконтрольной территории, то есть без Крыма и без части Донбасса, в 38 миллионов",- сказала Элла Либанова.

Она подчеркнула, что 38 миллионов - это цифра имеющегося населения, то есть количество людей, которые находятся именно на территории Украины.

Социолог предположила, что около 3 миллионов еще находятся за рубежом.

Напомним, социолог Элла Либанова также рассказала, что украинское население концентрируется в Киеве.

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