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У Раді погодили виділення грошей на перепис населення України в 2023

Автор: Олександр Мороз

Бюджетний комітет Верховної ради погодив виділення коштів на підготовку перепису населення України. Очікується, що він пройде в 2023 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram нардепа Олексія Гончаренка.

"Перепис населення відбудеться в 2023 році. Бюджетний комітет Верховної ради щойно погодив виділення 82 474, 9 тисяч гривень на підготовку до перепису населення України в 2023 році", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окремий раунд перепису населення у 2023 році проведуть через інтернет.

А директор Інституту демографії та соціальних досліджень ім. Птухи НАН України Елла Лібанова в інтерв'ю РБК-Україна говорила, що чисельність населення за підсумками найближчого перепису складе 38 млн без урахування окупованого Криму і частини Донбасу.

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