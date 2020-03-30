В Раде согласовали время начала второго внеочередного заседания

Второе внеочередное заседание Верховной рады начнется 30 марта в 14:30. Об этом заявил председатель парламента Дмитрий Разумков во время согласительного совета, передает корреспондент РБК-Украина

По его словам, все фракции поддержали предложение назначить заседание.

"100% поддержка по проведению внеочередного заседания. В 14:30 или, возможно, раньше, если мы закончим предварительное внеочередное заседание. Мы рассмотрим вопрос № 3254", - заявил Разумков.

Ранее Разумков сообщил, что на втором внеочередном заседании рассмотрят вопросы питания военных.

Также сегодня стало известно, что Кабинет министров предлагает Верховной раде создать в составе государственного бюджета Фонд борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19 в объеме 97,1 млрд грн.

Кроме этого РБК-Украина писало, что в Верховной раде Украины зарегистрировали правительственные постановления об увольнении министра здравоохранения Ильи Емца и министра финансов Игоря Уманского. При этом Кабмин предлагает назначить новых руководителей этих министерств.