В Раде собрали 150 подписей за применение спецпроцедуры к закону о банках

Народные депутаты собрали 150 подписей для инициирования спецпроцедуры для рассмотрения антиколомойского закона о банках. Об этом РБК-Украина сообщила заместитель руководителя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

Отметим, ранее первый заместитель главы финансового комитета Ярослав Железняк заявил, что в парламенте начался сбор подписей по применению специальной процедуры рассмотрения в закон о банках.

"150 подписей собрано", - сообщила Кравчук.

Отметим, после собрания подписей вопрос о применении процедуры будет вынесен на голосование. Его должны поддержать 226 парламентариев.

"Когда состоится такое голосование, то каждая фракция/внефракционный депутат подает свои неучтенные поправки, на которых он настаивает, в течение 2 дней. Затем у комитета есть два дня свести новую таблицу и законопроект готов к рассмотрению в зале ВРУ. Ориентировочно это произойдет в первые недели мая", - отметил Железняк.

Напомним, ранее глава парламента Дмитрий Разумков заявил, что не может согласиться с определенными нормами, которые прописаны в законопроекте о банках.

Как писало РБК-Украина ранее, закон о банках после принятия могут оспорить в КСУ.

Так, финкомитет рекомендовал парламенту принять проект закона о банках во втором чтении.