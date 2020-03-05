В Раде собирают подписи за назначение Гришиной министром образования

Фракция "Слуга народа" видит Гришину министром образования
В Верховной раде Украины идет сбор подписей за представление о назначении Юлии Гришиной министром образования в составе нового правительства Дениса Шмыгаля. Об этом сообщил заместитель председателя комитета по вопросам государственной власти Александр Качур, передает корреспондент РБК-Украина.
В частности, он отметил, что фракция "Слуга народа" видит Гришину министром образования.
"Фракция "Слуга народа" видит доктора наук, коллегу по парламенту Юлию Гришину новым министром образования. Сейчас идет сбор подписей", - отметил он.
По его словам, на прежней работе в правительстве у него остались незавершенные проекты. Он также планирует обсудить формат дальнейшей работы.
В ходе вчерашнего заседания фракции Слуга народа, Шмыгаль представил состав своего правительства. В