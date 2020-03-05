В Раді збирають підписи за призначення Гришиної міністром освіти

У Верховній раді України триває збір підписів за подання щодо призначення Юлії Гришиної міністром освіти у складі нового уряду Дениса Шмигаля. Про це повідомив заступник голови комітету з питань державної влади Олександр Качура, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, він зазначив, що фракція "Слуга народу" бачить Гришину міністром освіти.

"Фракція "Слуга народу" бачить доктора наук, колегу по парламенту Юлію Гришину новим міністром освіти. Зараз триває збір підписів", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше колишній міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет не виключає, що продовжить роботу з новим урядом Дениса Шмигаля.

За його словами, на колишній роботі в уряді у нього залишилися незавершені проекти. Він також планує обговорити формат подальшої роботи.

В ході вчорашнього засідання фракції Слуга народу, Шмигаль представив склад свого уряду.