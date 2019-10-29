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В Раде сейчас не видят конституционного пути для лишения мандата

Новости » Политика    29.10.2019 - 12:45
В Раде сейчас не видят конституционного пути для лишения мандата
Фото: Давид Арахамия (Виталий Носач/РБК-Украина)

Арахамия прокомментировал принятие закона о штрафах за "кнопкодавство" за основу

На сегодня в Верховной раде не видят конституционного пути законодательно закрепить условия, при которых народный депутат может потерять мандат. Об этом рассказал председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, глава фракции прокомментировал принятие закона о штрафах за "кнопкодавство" за основу.

"Нет конституционного пути сейчас как-то забирать мандат. Мне кажется, что этого (принятия законопроекта о наказании за "кнопкодавство", - ред.) недостаточно, но это очень большой шаг вперед. Потому что там записано, что за системное нарушение предусматривается усиление ответственности", - сообщил Арахамия.

"Что касается уголовной ответственности (за прогулы нардепов, - ред.), я лично поддержал бы это. Но все юристы, говорят, что не может за то, что ты просто не выполняешь работу, быть уголовная ответственность. Это нарушение конституционных прав человека", - добавил он.

Напомним, Рада планирует предусмотреть уголовную ответственность за "кнопкодавство": законопроект №2148 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обеспечении личного голосования народными депутатами Украины" нардепы приняли за основу. За документ проголосовали 287 нардепов.

Как писало РБК-Украина ранее, в начале сентября парламент направил на рассмотрение в Конституционный суд Украины законопроект №1027 авторства президента Владимира Зеленского, который предусматривает лишение депутатов мандата за прогулы и "кнопкодавство". За направление проголосовали 279 депутатов Рады.

Добавим также, в середине октября Рада приняла во втором чтении законопроект №1035-2 о лишении нардепов выплат за прогулы.

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Новости Украины мандатВерховная РадаДавид Арахамия
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