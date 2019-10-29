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У Раді зараз не бачать конституційного шляху для позбавлення мандату

Новини » Політика    29.10.2019 - 12:45
У Раді зараз не бачать конституційного шляху для позбавлення мандату
Фото: Давид Арахамія (Віталій Носач/РБК-Україна)

Арахамія прокоментував прийняття закону про штрафи за "кнопкодавство" за основу

На сьогодні у Верховній раді не бачать конституційного шляху законодавчо закріпити умови, при яких народний депутат може втратити мандат. Про це розповів голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, глава фракції прокоментував прийняття закону про штрафи за "кнопкодавство" за основу.

"Немає конституційного шляху зараз якось забирати мандат. Мені здається, що цього (прийняття законопроекту про покарання за "кнопкодавство", - ред.) недостатньо, але це дуже великий крок вперед. Тому що там записано, що за системне порушення є посилення відповідальності", - повідомив Арахамія.

"Щодо кримінальної відповідальності (за прогули нардепів, - ред.), я особисто підтримав би це. Але всі юристи, кажуть, що не може за те, що ти просто не виконуєш роботу, бути кримінальна відповідальність. Це порушення конституційних прав людини", - додав він.

Нагадаємо, Рада планує передбачити кримінальну відповідальність за "кнопкодавство": законопроект №2148 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення особистого голосування народними депутатами України" нардепи прийняли за основу. За документ проголосували 287 нардепів.

Як писало РБК-Україна раніше, на початку вересня парламент направив на розгляд до Конституційного суду України законопроект №1027 авторства президента Володимира Зеленського, який передбачає позбавлення депутатів мандата за прогули і "кнопкодавство". За направлення проголосували 279 депутатів Ради.

Додамо також, у середині жовтня Рада схвалила в другому читанні законопроект №1035-2 про позбавлення нардепів виплат за прогули.

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Новини України мандатВерховна РадаДавид Арахамія
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