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В Раде сегодня пройдет час вопросов к правительству

Новости » Политика    18.01.2019 - 08:24
В Раде сегодня пройдет час вопросов к правительству
Фото: Верховная рада (РБК-Украина)

В повестку дня также внесен законопроект по повышению спортивного мастерства молодежи

В Верховной раде Украины сегодня, 18 января, пройдет час вопросов к правительству. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт парламента.

После часа вопросов нардепы могут рассмотреть законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты по обеспечению гарантий повышения спортивного мастерства молодежи. Кроме того, в повестке дня значится внесение изменений в постановление "О назначении в 2016 году именных стипендий Верховной рады Украины для самых талантливых молодых ученых".

Напомним, ранее сообщалось, что Рада разблокировала подписание закона о моратории на продажу земли. За постановление об отмене результатов голосования проголосовали только 81 и 65 нардепов при 226 минимально необходимых. Таким образом, закон теперь могут подписать спикер Рады и президент.

Также вчера стало известно, что комитет по вопросам промышленной политики и предпринимательства рекомендует парламенту повысить экспортные пошлины на металлолом с 42 евро/т до 58 евро/т на три года. Новый "металлургический закон" предусматривает ликвидацию дефицита сырья для металлургических заводов.

 

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Темы: Заседание Рады
Новости Украины Кабинет Министров УкраиныВерховная Рада
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