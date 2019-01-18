У Раді сьогодні відбудеться година запитань до уряду

Фото: Верховна рада (РБК-Україна)

До порядку денного також внесено законопроект щодо підвищення спортивної майстерності молоді

У Верховній раді України сьогодні, 18 січня, відбудеться година запитань до уряду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт парламенту.

Після години запитань нардепи можуть розглянути законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення гарантій підвищення спортивної майстерності молоді. Крім того, у порядку денному значиться внесення змін до постанови "Про призначення в 2016 році іменних стипендій Верховної ради України для найталановитіших молодих вчених".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Рада розблокувала підписання закону про мораторій на продаж землі. За постанову про скасування результатів голосування проголосували лише 81 і 65 нардепів при 226 мінімально необхідних. Таким чином, закон тепер можуть підписати спікер Ради і президент.

Також вчора стало відомо, що комітет з питань промислової політики і підприємництва рекомендує парламенту підвищити експортні мита на металобрухт з 42 євро/т до 58 євро/т на три роки. Новий "металургійний закон" передбачає ліквідацію дефіциту сировини для металургійних заводів.