Комитет рекомендует Раде повысить экспортную пошлину на металлолом

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Благодаря повышению пошлин в предыдущие годы в Украине значительно снизился дефицит лома

Комитет по вопросам промышленной политики и предпринимательства рекомендует парламенту повысить вывозные пошлины на металлолом с 42 евро/т до 58 евро/т на три года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата Верховной рады.

Так, соответствующее решение было принято в среду, 16 января, во время заседания комитета.

"Члены комитета единогласно поддержали новый "металлургический закон", который предусматривает ликвидацию дефицита сырья для металлургических заводов и сохранения рабочих мест из-за повышения вывозной пошлины на металлолом с 42 евро/т до 58 евро/т на три года", - говорится в сообщении.

По словам главы комитета Виктора Галасюка, начиная с 2016 года, благодаря принятым законам о повышении и продлении действия вывозной пошлины на лом черных металлов с 10 до 30 евро/т, а затем до 42 евро/т, в Украине наблюдаются положительные тенденции в обеспечении этим сырьем металлургических предприятий.

"Третий год подряд растут объемы поставок металлолома отечественной заготовки, дефицит лома снизился с 0,85 до 0,3 млн т. Сегодня данным ресурсом обеспечивается 98% потребностей металлургической отрасли. Впрочем, в связи с увеличением стоимости сырья на внешних рынках и соответственно потерей "ограничивающего" эффекта пошлины, его размер было предложено повысить", - отмечается в сообщении.

Напомним, в июне президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который предусматривает продление еще на один год - до 15 сентября 2019 года - действие пошлины на экспорт лома черных металлов. Согласно закону, размер пошлины увеличен с 30 до 42 евро за тонну.

Как писало РБК-Украина ранее, в мае прошлого года Рада поддержала за основу и в целом законопроект №8226 "О внесении изменений в раздел II "Заключительные и переходные положения" закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины об уменьшении дефицита лома черных металлов на внутреннем рынке".

Добавим, в июне 2017 года Рада продлила действие экспортной пошлины на лом черных металлов в размере 30 евро/тонна.