У Раді сьогодні пройде година запитань до уряду

Фото: Верховна рада (РБК-Україна)

Сьогодні відбудеться останнє засідання парламенту у 2018 році

У Верховній раді України сьогодні, 21 грудня, відбудеться година запитань до уряду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію на сайті парламенту.

Відповідно до порядку денного, після години запитань планується внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення гарантій підвищення спортивної майстерності молоді. Також нардепи можуть внести зміни до постанови про призначення іменних стипендій Верховної ради України для найталановитіших молодих вчених.

Нагадаємо, напередодні парламент затвердив календарний план проведення 10-ї сесії. Наступний сесійний тиждень почнеться 15 січня 2019 року.

Вчора Верховна рада продовжила мораторій на продаж землі до 2020 року. Законом доручається Кабінету міністрів до 1 березня 2019 року розробити і внести на розгляд парламенту проект закону про обіг земель сільськогосподарського призначення.

Зазначимо, раніше Конституційний суд України відмовився розглядати подання групи народних депутатів про скасування мораторію на продаж землі.