ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

У Раді сьогодні пройде година запитань до уряду

Новини » Політика    21.12.2018 - 08:51
У Раді сьогодні пройде година запитань до уряду
Фото: Верховна рада (РБК-Україна)

Сьогодні відбудеться останнє засідання парламенту у 2018 році

У Верховній раді України сьогодні, 21 грудня, відбудеться година запитань до уряду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію на сайті парламенту.

Відповідно до порядку денного, після години запитань планується внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення гарантій підвищення спортивної майстерності молоді. Також нардепи можуть внести зміни до постанови про призначення іменних стипендій Верховної ради України для найталановитіших молодих вчених.

Нагадаємо, напередодні парламент затвердив календарний план проведення 10-ї сесії. Наступний сесійний тиждень почнеться 15 січня 2019 року.

Вчора Верховна рада продовжила мораторій на продаж землі до 2020 року. Законом доручається Кабінету міністрів до 1 березня 2019 року розробити і внести на розгляд парламенту проект закону про обіг земель сільськогосподарського призначення.

Зазначимо, раніше Конституційний суд України відмовився розглядати подання групи народних депутатів про скасування мораторію на продаж землі.

Рада відправила на доопрацювання зміни до Земельного кодексу для протидії рейдерству
Теми: Засідання Ради
Новини України Кабінет Міністрів УкраїниВерховна Радаправительство
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся