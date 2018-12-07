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У Раді сьогодні відбудеться година запитань до уряду

Новини » Політика    07.12.2018 - 09:32
У Раді сьогодні відбудеться година запитань до уряду
Фото: Верховна рада (РБК-Україна)

Рада також може прийняти проект для гарантій зростання спортивної майстерності молоді

У Верховній раді України сьогодні, 7 грудня, відбудеться година запитань до уряду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію на сайті парламенту.

Крім того, нардепи сьогодні в першому читанні можуть розглянути проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення гарантій підвищення спортивної майстерності молоді, а також внести зміни до постанови про призначення в 2016 році іменних стипендій Верховної ради для найталановитіших молодих вчених.

Нагадаємо, напередодні Рада підтримала збільшення витрат у бюджеті-2018 на виплату пенсій. Закон передбачає збільшення витрат на виплату пенсій на 10,777 млрд гривень. Крім того, у зв'язку військовим положенням передбачається перерозподілити кошти на фінансування оплати праці для Збройних сил - на 300 млн гривень, для співробітників прокуратури - на 100 млн гривень, для співробітників СБУ - на 65 млн гривень.

Вчора парламент також ратифікував угоду про створення литовсько-польсько-української військової частини.

 

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Теми: Засідання Ради
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