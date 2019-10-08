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В Раде считают подход к налогообложению в проекте 1210 проигрышем Украины

Новости » Экономика    08.10.2019 - 11:43
В Раде считают подход к налогообложению в проекте 1210 проигрышем Украины
Иллюстративное фото (ugok.com.ua)

Законопроект приведет к потерям для местных бюджетов, предупредили в Раде

Скандальный налоговый законопроект №1210, инициированный представителем "Слуги народа", главой парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниилом Гетманцевым, несет потери для местных бюджетов и может стать глобальным проигрышем Украины. Об этом заявил народный депутат Андрей Николаенко, комментируя возможные изменения в налогообложении добычи руды.

"Это может вообще сделать добычу убыточной. На короткий срок можно выиграть каких-то пару миллиардов в бюджет, но глобально проиграть в рабочих местах и других поступлениях в местные бюджеты", – отметил парламентарий.

Народный депутат, бывший генеральный директор Авдеевского коксохима Муса Магомедов отметил, что такого подхода к налогообложению нет ни в одной стране мира.

"Если так оставить, это сильно ударит по ГМК и сделает его продукцию неконкурентной. Как следствие, мы потеряем экспорт и валютную выручку. Наши международные рынки захватят россияне", - сказал Магомедов.

Как известно, Госрегуляторная служба определила более десяти пунктов законопроекта как угрожающие для малого и для большого бизнеса.

На недостатки в законопроекте не раз указывали представители ЕБА, Американской торговой палаты, международные и украинские эксперты и бизнес.

Новинский раскритиковал инициативы повысить ренту за добычу железной руды Гетманцев заверил, что услышал замечания бизнеса к законопроекту №1210
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