У Раді вважають підхід до оподаткування у проекті 1210 програшем України

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Законопроект призведе до втрат для місцевих бюджетів, попередили у Раді

Скандальний податковий законопроект №1210, ініційований представником "Слуги народу", головою парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данилом Гетманцевим, несе втрати для місцевих бюджетів і може стати глобальним програшем України. Про це заявив народний депутат Андрій Ніколаєнко, коментуючи можливі зміни оподаткування видобутку руди.

"Це може взагалі зробити видобуток збитковим. На короткий термін можна виграти якихось пару мільярдів до бюджету, але глобально програти в робочих місцях та інших надходженнях до місцевих бюджетів", – зазначив парламентар.

Народний депутат, колишній генеральний директор Авдіївського коксохіму Муса Магомедов зазначив, що такого підходу до оподаткування немає у жодній країні світу.

"Якщо так залишити, це сильно вдарить по ГМК і зробить його продукцію неконкурентною. Як наслідок, ми втратимо експорт і валютну виручку. Наші міжнародні ринки захоплять росіяни", - сказав Магомедов.

Як відомо, Держрегуляторна служба визначила більше десяти пунктів законопроекту як загрозливі як для малого, так і для великого бізнесу.

На недоліки в законопроекті не раз вказували представники ЄБА, Американської торговельної палати, міжнародні та українські експерти і бізнес.