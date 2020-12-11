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Раді рекомендують захистити українців від колекторів: що пропонує закон

Україна, П'ятниця 11 грудня 2020 17:31
Раді рекомендують захистити українців від колекторів: що пропонує закон
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендує Верховній раді прийняти законопроект №4241 для захисту українців від колекторів. Документ рекомендують схвалити за основу.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

"Комітет рекомендує прийняти за основу законопроект про захист боржників при врегулюванні простроченої заборгованості №4241 і дати доручення комітету доопрацювати зазначений проект закону", - сказано в повідомленні.

Що пропонує цей закон

У документі прописане створення публічного Реєстру колекторських компаній. Його буде вести Національний банк. У ньому повинні будуть зареєструватися всі колекторські компанії.

Нацбанк буде здійснювати нагляд за колекторами і їх поведінкою щодо боржників. Він також розглядатиме звернення громадян.

У законі прописано, що банки й фінансові компанії повинні будуть повідомляти клієнтів про залучення колекторів у разі прострочення платежів. Це повинно відбуватися ще на етапі підписання договору про надання кредитних коштів.

Кредитора хочуть зобов'язати публікувати інформацію про колекторську компанію на своєму сайті.

Документ також встановлює перелік способів дозволеної взаємодії колектора зі споживачем фінпослуг і встановлює обмеження максимальної частоти такої взаємодії.

Нагадаємо, даний законопроект зареєстрували в парламенті в кінці жовтня.

Як писало РБК-Україна, в серпні Національне агентство по запобіганню корупції виявило корупційні ризики в законопроекті №2133 про захист українців від колекторів.

Так, у кінці грудня 2019 року Рада прийняла його за основу.

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