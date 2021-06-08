Раді рекомендують заборонити АРМА продавати майно без вироку суду

Верховній раді рекомендують заборонити Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, продавати майно без вироку суду. Це передбачає законопроект №5141.

"Я послідовно виступаю за те, що, як правило, АРМА не повинна одноосібно вирішувати, що робити з активами фізичних або юридичних осіб щодо яких немає вироку суду - їх не визнано корупціонерами, злочинцями і їхні активи не визнано злочинними. Однак, зараз є саме так", - зазначила одна з авторів законопроекту Галина Янченко.

За її словами, чинне законодавство порушує Конституцію і Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод, оскільки жоден орган державної влади не може продавати чуже майно без рішення суду.

Закон пропонує заборонити АРМА продавати майно без вироку суду, за винятком випадків, коли:

майно є таким, що швидко псується,

якщо є згода власника на продаж майна.

При цьому тимчасово виконуючий обов'язки глави АРМА Віталій Сигидин зауважив, що заборона агентству реалізовувати майно до вироку суду "повністю заблокує роботу з реалізації активів, які можуть бути зіпсовані і втрачають свою вартість".

"Комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній раді прийняти за основу законопроект №5141", - сказано у повідомленні.