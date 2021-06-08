ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Раді рекомендують заборонити АРМА продавати майно без вироку суду

Новость на русском →
Україна, Вівторок 08 червня 2021 16:01
Раді рекомендують заборонити АРМА продавати майно без вироку суду Фото: Рада може заборонити АРМА продавати майно без рішення суду (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Верховній раді рекомендують заборонити Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, продавати майно без вироку суду. Це передбачає законопроект №5141.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

"Я послідовно виступаю за те, що, як правило, АРМА не повинна одноосібно вирішувати, що робити з активами фізичних або юридичних осіб щодо яких немає вироку суду - їх не визнано корупціонерами, злочинцями і їхні активи не визнано злочинними. Однак, зараз є саме так", - зазначила одна з авторів законопроекту Галина Янченко.

За її словами, чинне законодавство порушує Конституцію і Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод, оскільки жоден орган державної влади не може продавати чуже майно без рішення суду.

Закон пропонує заборонити АРМА продавати майно без вироку суду, за винятком випадків, коли:

  • майно є таким, що швидко псується,
  • якщо є згода власника на продаж майна.

При цьому тимчасово виконуючий обов'язки глави АРМА Віталій Сигидин зауважив, що заборона агентству реалізовувати майно до вироку суду "повністю заблокує роботу з реалізації активів, які можуть бути зіпсовані і втрачають свою вартість".

"Комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній раді прийняти за основу законопроект №5141", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, Верховна рада взялася за електронні аукціони з продажу арештованого майна. Парламент планує визначити порядок їх проведення.

Як писало РБК-Україна, у 2019 році Кабінет міністрів звільнив Антона Янчука з посади голови Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Верховна Рада конфискация имущества
NEWS
На Прикарпатті сталась аварія на газопроводі: названо причину
На Прикарпатті сталась аварія на газопроводі: названо причину
DAILY
Армія добровольців. Як і навіщо у Зеленського вирішили створити національний спротив
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Армія добровольців. Як і навіщо у Зеленського вирішили створити національний спротив