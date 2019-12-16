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Раде рекомендуют ввести уголовную ответственность за "кнопкодавство"

Новости » Общество     16.12.2019 - 16:13
Раде рекомендуют ввести уголовную ответственность за "кнопкодавство"
Фото: Денис Монастырский (nizhyn.in.ua)

Комитет рекомендует Раде принять соответствующий законопроект во втором чтении

Комитет рекомендует парламенту принять во втором чтении законопроект №2148 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обеспечении личного голосования народными депутатами". Об этом заявил председатель комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, законопроект должен быть рассмотрен на заседании парламента с поправками, которые были учтены комитетом ко второму чтению проекта.

"Мы должны утвердить поправки, учтенные подкомитетом, которые предложены в таблице. 13 - "за". Решение принято. Мы должны проголосовать и утвердить заключение комитета и принять законопроект 2148 во втором чтении и в целом. Кто за это решение? 13 - "за". 6 воздержались. Решение принято", - заявил Монастырский.

Напомним, 4 декабря комитет по вопросам правоохранительной деятельности отложил рассмотрение закона, которым предусматривается уголовная ответственность за "кнопкодавство".

Как писало РБК-Украина ранее, в конце октября ВР приняла за основу закон, которым вводится уголовная ответственность за "кнопкодавство". За документ проголосовали 287 нардепов.

Документ внесли в Раду в конце сентября. Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту принять закон об уголовной ответственности за "кнопкодавство" в первом чтении.

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