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Раді рекомендують ввести кримінальну відповідальність за "кнопкодавство"

Новини » Суспільство     16.12.2019 - 16:13
Раді рекомендують ввести кримінальну відповідальність за "кнопкодавство"
Фото: Денис Монастирський (nizhyn.in.ua)

Комітет рекомендує Раді ухвалити відповідний законопроект у другому читанні

Комітет рекомендує парламенту ухвалити у другому читанні законопроект №2148 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення особистого голосування народними депутатами". Про це заявив голова комітету з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, законопроект мають розглянути на засіданні парламенту із правками, які були враховані комітетом до другого читання проекту.

"Ми маємо затвердити поправки враховані підкомітетом, які запропоновані в таблиці. 13 - "за". Рішення прийнято. Ми маємо проголосувати та затвердити висновок комітету і прийняти законопроект 2148 в другому читанні та в цілому. Хто за це рішення? 13 - "за". 6 утримались. Рішення прийнято", - заявив Монастирський.

Нагадаємо, 4 грудня комітет з питань правоохоронної діяльності відклав розгляд закону, яким передбачається кримінальна відповідальність за "кнопкодавство".

Як писало РБК-Україна раніше, у кінці жовтня ВР прийняла за основу закон, яким вводиться кримінальна відповідальність за "кнопкодавство". За документ проголосували 287 нардепів.

Документ внесли в Раду в кінці вересня. Комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендував парламенту прийняти закон про кримінальну відповідальність за "кнопкодавство" у першому читанні.

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