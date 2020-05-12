В Раде продолжат рассмотрение закона о новом типе градостроительной документации

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Аграрный комитет рассматривает закон во втором чтении

Комитет по вопросам аграрной и земельной политики на своем заседании во вторник, 12 мая, продолжил рассмотрение законопроекта №2280 по планированию использования земель, предусматривающий введение нового типа градостроительной документации. Об этом свидетельствует повестка дня заседания комитета, опубликованный на сайте Верховной рады.

Отметим, что проектом предусматривается урегулирование вопросов установления границ общин и комплексное пространственное планирование территорий общин, которое отменяет необходимость разработки нескольких, родственных по содержанию видов градостроительной документации и документации по землеустройству.

Заседание комитета должно было начаться в 11:00.

"Рассмотрение законопроектов при подготовке ко второму чтению: проект закона о внесении изменений в Земельный кодекс Украины и другие законодательные акты по планированию использования земель (р.№2280, второе чтение)", - говорится в повестке дня.

Напомним, агрокомитет рассматривал соответствующий законопроект в конце апреля.

Так, в декабре 2019 года ВР приняла за основу в первом чтении законопроект №2280, документ поддержали 265 депутатов парламента.

Как писало РБК-Украина, ранее в правительстве объяснили новации законопроекта №2280 и заявили, что нововведение законопроекта должно убрать коррупционные факторы.