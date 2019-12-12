Рада приняла закон о новом типе градостроительной документации за основу 

Документ поддержали 265 народных депутатов
Верховная рада Украины приняла за основу в первом чтении законопроект №2280 по поводу планирования использования земель, предусматривающий введение нового типа градостроительной документации, передает корреспондент РБК-Украина.
Документ поддержали 265 депутатов ВР. Проектом предусматривается:
Документом также вводится возможность составления схем территориального планирования территории общины как инструмента комплексного управления в области использования земель общины, установления их назначения, зонирования территории и определения направлений ее сбалансированного развития.
"Принятие законопроекта позволит обеспечить эффективное использование и охрану всех земель в пределах территории ОТО, привлекать инвесторов, удовлетворять земельные потребности своих граждан и т.д.", - ожидают авторы законопроекта.
Напомним, ранее в правительстве объяснили новации законопроекта №2280 и заявили, что нововведение законопроекта должно убрать коррупционные факторы.
Ранее комитет парламента по вопросам аграрной и земельной политики рекомендовал Верховной раде принять за основу законопроект №2280 в рамках децентрализации для упорядочения земельных отношений в ОТО.