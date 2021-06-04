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Раде рекомендуют включить законы об онлайн-прописке украинцев в повестку дня

Автор: Юлия Струк

Комитет по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий рекомендует Верховной раде включить законы об онлайн-прописке украинцев в повестку дня. Речь идет о проектах законов №5463 - 5463-1.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Проект №5463 вводит декларацию и регистрацию места проживания в электронной форме. В документе объясняется разница между понятиями.

Согласно закону, место проживания декларируется в:

  • жилье, которое находится в частной собственности;
  • жилье, предназначенном для краткосрочного проживания (общежитиях, военных частях, специализированном социальном учреждении, стационарном социально-медицинском учреждении и т.п.).

Место жительства регистрируется:

  • в жилье коммунальной собственности, подлежащем приватизации;
  • в служебном жилье.

Проект определяет перечень всех необходимых документов и сведений, необходимых для декларирования/регистрации места жительства.

Запрещается требовать для декларирования или регистрации места проживания представления лицом других, нежели предусмотренных этим законопроектом, документов.

В свою очередь альтернативный проект №5463-1 вводит новую систему регистрации места проживания, основанную на уведомительном принципе.

Авторы документа считают, что это позволит увеличить количество людей, которые регистрируют свое фактическое место жительства и живут по адресу зарегистрированного места жительства. В то же время, это позволит государству получать максимально точные данные о месте проживания граждан.

"Члены комитета по результатам обсуждения приняли решение рекомендовать Верховной раде рекомендовать включить законопроекты №5463 и №5463-1 в повестку дня пятой сессии ВРУ", - указано в сообщении.

Напомним, комитет по вопросам цифровой трансформации рекомендует Раде разрешить украинцам получать прописку онлайн и убрать из их паспортов штамп о месте проживания. Это предусматривает законопроект №5463.

Как писало РБК-Украина ранее, в начале мая закон внесли в парламент.

Так, ранее Министерство цифровой трансформации рекомендовало украинцам переходить на ID-карты. Цифровизации внутренних паспортов-книжек не будет, подчеркивали в ведомстве.

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