Раде рекомендуют включить законы об онлайн-прописке украинцев в повестку дня

Комитет по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий рекомендует Верховной раде включить законы об онлайн-прописке украинцев в повестку дня. Речь идет о проектах законов №5463 - 5463-1.
Проект №5463 вводит декларацию и регистрацию места проживания в электронной форме. В документе объясняется разница между понятиями.
Согласно закону, место проживания декларируется в:
Место жительства регистрируется:
Проект определяет перечень всех необходимых документов и сведений, необходимых для декларирования/регистрации места жительства.
Запрещается требовать для декларирования или регистрации места проживания представления лицом других, нежели предусмотренных этим законопроектом, документов.
В свою очередь альтернативный проект №5463-1 вводит новую систему регистрации места проживания, основанную на уведомительном принципе.
Авторы документа считают, что это позволит увеличить количество людей, которые регистрируют свое фактическое место жительства и живут по адресу зарегистрированного места жительства. В то же время, это позволит государству получать максимально точные данные о месте проживания граждан.
"Члены комитета по результатам обсуждения приняли решение рекомендовать Верховной раде рекомендовать включить законопроекты №5463 и №5463-1 в повестку дня пятой сессии ВРУ", - указано в сообщении.
Напомним, комитет по вопросам цифровой трансформации рекомендует Раде разрешить украинцам получать прописку онлайн и убрать из их паспортов штамп о месте проживания. Это предусматривает законопроект №5463.
Как писало РБК-Украина ранее, в начале мая закон внесли в парламент.
Так, ранее Министерство цифровой трансформации рекомендовало украинцам переходить на ID-карты. Цифровизации внутренних паспортов-книжек не будет, подчеркивали в ведомстве.