Раде рекомендуют вернуться к обычному режиму работы с 18 мая

Профильный комитет парламента поддержал проект постановления, согласно которому с 18 мая Верховная рада возвращается к обычному режиму работы. Об этом сообщает пресс-служба партии "Слуга народа" в своем Telegram.

Подчеркивается, что вернуться к очередным заседаниям парламента крайне важно.

"Соответствующий проект постановления, который подал председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, поддержал сегодня профильный комитет на своем заседании. Заменить внеочередные заседания на очередные крайне необходимо, ведь кроме коронавирусных есть еще множество важных для страны законопроектов, которые наработаны в комитетах и ​​ждут рассмотрения", - указано в сообщении.

Арахамия подчеркнул, что ВР будет функционировать с соблюдением всех мер безопасности.

"Это будет сбалансированная работа Рады в нормальном состоянии. Однако с соблюдением всех мер безопасности, как мы это делаем и сейчас", - отметил парламентарий.

Напомним, соответствующий проект постановления внесли в парламент 5 мая.

Как писало РБК-Украина, Рада провела внеочередное заседание 7 мая по требованию 157 нардепов. В ходе заседания нардепы одобрили законопроекты о социальной защите медиков.

Добавим также, следующее заседание ВР запланировано на 13 мая.